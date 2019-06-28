Опубликовано фото новый гостевой формы "Манчестер Юнайтед" на сезон-2019/20

1 Теги манчестер юнайтедполь погба

Опубликовано фото новый гостевой формы "Манчестер Юнайтед" на сезон-2019/20

Стало известно, как будет выглядеть выездная форма "Манчестер Юнайтед" на следующий сезон. Фото опубликованы на Footy Headlines.

Комплект выполнен в бежевом цвете с черными надписями. Текстура формы напоминает змеиную кожу.

Спонсор экипировки - adidas.

В новой форме уже успел сфотографироваться полузащитник "Манчестер Юнатед" Поль Погба.

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