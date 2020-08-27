Опубликовано фото обновлённой формы сборной России

Компания Adidas совместно с РФС представила обновлённый дизайн домашней формы сборной России.

"Благодаря совместной работе с болельщиками и РФС, Adidas создал обновлённый дизайн джерси, сделал его классическим и лаконичным, использовав два традиционных цвета домашней формы футбольной сборной – красный и белый", - говорится в заявлении немецкой компании.

В этом комплекте российская национальная команда будет играть на Чемпионате Европы 2020 года.

Напомним, что соперниками сборной России на групповом этапе континентального первенства станут Бельгия, Дания и Финляндия.

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