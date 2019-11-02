Опубликовано фото специальной формы "Манчестер Юнайтед" с драконами

В интернете появилась фотография специального комплекта формы "Манчестер Юнайтед", посвящённого празднованию китайского Нового года.

Фишка дизайна - нанесённые на футболку изображения драконов.

Сообщается, что "МЮ" не будет играть в этой экипировке, зато все желающие смогут её приобрести в клубных магазинах.

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