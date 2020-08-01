Опубликованы фото третьей формы "Ливерпуля" на следующий сезон

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Опубликованы фото третьей формы "Ливерпуля" на следующий сезон

Портал Footy Headlines показал, как выглядит третий комплект формы "Ливерпуля" на сезон 2020/21.

Экипировка выполнена в серо-чёрную клетку с красными полосами по бокам.

Технический спонсор клуба - компания Nike.

Напомним, что в минувшем сезоне "Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом Англии.

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