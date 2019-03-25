Опубликовано фото третьей формы "Реала" на следующий сезон

На ресурсе Footy Headlines опубликованы две фотографии третьей формы мадридского "Реала" на сезон 2019/2020.

Футболка выполнена в бирюзовом цвете с белыми и тёмно-синими вставками. Технический спонсор - компания Adidas.

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