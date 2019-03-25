Опубликовано фото третьей формы "Реала" на следующий сезон

Теги реал мадрид

Опубликовано фото третьей формы "Реала" на следующий сезон

На ресурсе Footy Headlines опубликованы две фотографии третьей формы мадридского "Реала" на сезон 2019/2020.

Футболка выполнена в бирюзовом цвете с белыми и тёмно-синими вставками. Технический спонсор - компания Adidas.

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