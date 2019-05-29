Опубликовано фото третьей формы "Ювентуса" на следующий сезон

Теги ювентус

Опубликовано фото третьей формы "Ювентуса" на следующий сезон

Портал Footyheadlines опубликовал фотографию третьей формы туринского "Ювентуса" на сезон 2019/20.

Экипировка выполнена в синем цвете с необычным белым узором. 

Технический спонсор "старой синьоры" - компания Adidas.

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