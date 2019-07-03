Опубликовано фото выездной формы "Челси" на сезон-2019/20

Стало известно, как будет выглядеть выездная игровая форма "Челси" на сезон-2019/20. Об этом сообщает Footyheadlines.



Комплект выполнен в белом цвете в классическом стиле. Шорты также окрашены в белый цвет, а гетры - синие. Экипировку создала американская компания Nike.

В минувшем сезоне "Челси" стал победителем Лиги Европы.

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