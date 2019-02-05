Опубликовано открытое письмо Александра Кокорина

Российские СМИ опубликовали открытое письмо нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина.

Прежде всего, футболист принёс извинения болельщикам, одноклубникам и тренерскому штабу "сине-бело-голубых".

"Здравствуйте! Я, Александр Кокорин, хочу принести извинения своим болельщикам, ребятам из команды и тренерскому штабу. За то, что подвёл их и не могу помогать своим участием в тренировочном процессе и соревнованиях. Как спортсмен и человек публичный я не должен был так поступать, извиняюсь, не сдержался" - пишет Кокорин.

Также форвард признался, что сожалеет о своём поведении во время октябрьских событий в Москве.

"Признаю, что моя реакция на оскорбления меня, моего брата и остальных присутствующих была чрезмерной, но после конфликта я публично извинился и готов загладить причинённый вред" - добавил игрок.

Кроме того, Кокорин утверждает, что осознал свои ошибки и раскаялся.

"Урок я полностью усвоил, тюрьма этому способствует, очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и всё свободное время посвятить своей семье" - подчеркнул нападающий.

Напоследок Кокорин поблагодарил всех, кто его поддерживает.

"Огромное спасибо за поддержу, она всегда для меня важна как в изоляторе, так и на свободе. Ваш Саша" - заключил футболист.

Напомним, что в октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО, где они пробудут, как минимум, до 8 февраля. При этом следствие уже подало ходатайство о продлении ареста подозреваемых.

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