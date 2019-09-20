Опубликовано первое фото Мамаева с детьми после освобождения из тюрьмы

Теги краснодарпавел мамаев

Опубликовано первое фото Мамаева с детьми после освобождения из тюрьмы

Алана Мамаева, жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, поделилась в соцсетях фотографией мужа с детьми.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Аlana⚫️ (@alana_mamaeva)

Напомним, что футболист во вторник вышел условно-досрочно из исправительной колонии. В местах лишения свободы он был с октября прошлого года.

Сейчас Мамаев ведёт переговоры с "Краснодаром" о расторжении контракта, который истекает в конце декабря этого года.

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