Опубликовано первое фото официального мяча Евро-2020

Портал Footy Headlines показал фото официального мяча Чемпионата Европы 2020 года.

Игровой снаряд выполнен в белом цвете с чёрными элементами, а также голубыми, жёлтыми и розовыми полосками.

Производитель мяча - компания Adidas. Название - Adidas Uniforia.

Напомним, что Евро-2020 пройдёт в 12 странах в период с 12 июня по 12 июля.

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