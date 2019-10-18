Опубликовано первое фото официального мяча Евро-2020
Портал Footy Headlines показал фото официального мяча Чемпионата Европы 2020 года.
Игровой снаряд выполнен в белом цвете с чёрными элементами, а также голубыми, жёлтыми и розовыми полосками.
Производитель мяча - компания Adidas. Название - Adidas Uniforia.
Напомним, что Евро-2020 пройдёт в 12 странах в период с 12 июня по 12 июля.
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