Опубликовано первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме

В интернете появилась фотография легендарного бразильского футболиста Роналдиньо в тюрьме в Парагвае.

Напомним, что экс-полузащитника "Барселоны" арестовали в среду вечером по подозрению в использовании поддельных документов, однако в скором времени его отпустили.

Роналдиньо и его брат Роберто хотели вернуться на родину. Узнав об этом, парагвайская прокуратура ходатайствовала о повторном аресте подозреваемых.

Накануне бразильцам продлили пребывание за решёткой до шести месяцев.

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