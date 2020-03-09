Опубликовано первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме

Теги бразилиябарселонароналдиньо

Опубликовано первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме

В интернете появилась фотография легендарного бразильского футболиста Роналдиньо в тюрьме в Парагвае.

Напомним, что экс-полузащитника "Барселоны" арестовали в среду вечером по подозрению в использовании поддельных документов, однако в скором времени его отпустили.

Роналдиньо и его брат Роберто хотели вернуться на родину. Узнав об этом, парагвайская прокуратура ходатайствовала о повторном аресте подозреваемых.

Накануне бразильцам продлили пребывание за решёткой до шести месяцев.

Не пропустите: Роналдиньо во второй раз арестовали в Парагвае. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" готова увеличить зарплату Месси

"Барселона" готова увеличить зарплату Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Фламенго Фламенго 38 90
2 Сантос Сантос 38 74
3 Палмейрас Палмейрас 38 74
4 Гремио Гремио 38 65
5 Атлетико Паранаенсе Атлетико Паранаенсе 38 64
6 Сан-Паулу Сан-Паулу 38 63
7 Интернасьонал Интернасьонал 38 57
8 Коринтианс Коринтианс 38 56
9 Форталеза Форталеза 38 53
10 Гоияс Гоияс 38 52
11 Байя Байя 38 49
12 Васко да Гама Васко да Гама 38 49
13 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 38 48
14 Флуминенсе Флуминенсе 38 46
15 Ботафого Ботафого 38 43
16 Сеара Сеара 38 39
17 Крузейро Крузейро 38 36
18 КСА КСА 38 32
19 Чапекоенсе Чапекоенсе 38 32
20 Аваи Аваи 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов