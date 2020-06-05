Опубликовано расписание матчей 1/4 финала Кубка Англии

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Опубликовано расписание матчей 1/4 финала Кубка Англии

Футбольная ассоциация Англии представила календарь четвертьфинальной стадии Кубка страны.

27 июня, суббота

"Норвич" - "Манчестер Юнайтед" 19:30 мск

28 июня, воскресенье

"Шеффилд Юнайтед" - "Арсенал" 15:00 мск

"Лестер" - "Челси" 18:00 мск

"Ньюкасл" - "Манчестер Сити" 20:30 мск

Напомним, что матчи 1/2 финала Кубка Англии запланированы на 11-12 июля, а финал - на 1 августа.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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