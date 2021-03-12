Опубликовано расписание матчей 1/4 финала Кубка России
Стали известны дата и время начала четвертьфинальных матчей Кубка России сезона 2020/21.
7 апреля:
"Ахмат" - "Уфа", 19:00 мск
"Сочи" - "Локомотив", 19:00 мск
8 апреля:
"Крылья Советов" - "Динамо", 17:30 мск
"Арсенал" - ЦСКА, 19:30 мск
Не пропустите: Самара может принять финал Кубка России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Лента новостей
-
Лапорта утвердил первый летний трансфер
-
Тренер "Динамо" Шварц придумал себе прозвище
-
Агуэро недоволен отношением к себе со стороны Гвардиолы
-
Рамос высказался о вылете "Барселоны" и "Севильи" из Лиги Чемпионов
-
Федун объяснил, почему у болельщиков "Спартака" возникает теория заговора
-
Широков прокомментировал падение России в таблице коэффициентов УЕФА
-
Как Дзюба выглядел бы в 1972 году (фото)
-
Нагельсманн может возглавить "Барселону"
-
В "Уфе" рассказали о степени серьёзности травмы Урунова
-
"Ювентус" надеется сохранить Драгушина
-
Опубликовано расписание матчей 1/4 финала Кубка России
-
"Ливерпуль" и "Наполи" поспорят за защитника "Порту"
-
Агент Мендеш начал переговоры о возвращении Роналду в "Реал"
-
Канчельскис назвал лучшего российского нападающего
-
Адриано Галлиани госпитализировали из-за коронавируса
-
Рамос высказался об уходе Роналду из "Реала"
-
"Тоттенхэм" теряет Кейна
-
Экс-хавбек ЦСКА Марк Гонсалес перенёс инфаркт
-
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
-
"Некоторые вещи нельзя купить": Рамос исключил свой переход в "Барселону"