Опубликовано расписание матчей 1/4 финала Кубка России

Стали известны дата и время начала четвертьфинальных матчей Кубка России сезона 2020/21.

7 апреля:

"Ахмат" - "Уфа", 19:00 мск

"Сочи" - "Локомотив", 19:00 мск

8 апреля:

"Крылья Советов" - "Динамо", 17:30 мск

"Арсенал" - ЦСКА, 19:30 мск

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