Опубликовано расписание матчей между "Краснодаром" и "Валенсией" в Лиге Европы

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Опубликовано расписание матчей между "Краснодаром" и "Валенсией" в Лиге Европы

УЕФА огласил расписание матчей 1/8 финала Лиги Европы.

Первая встреча "Краснодара" и "Валенсии" состоится в Испании 7 марта, ответная встреча состоится в России 14 марта.

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы (7 марта)

"Зенит" - "Вильярреал" (начало - в 20:55 мск)

"Ренн" - "Арсенал" (начало - в 20:55 мск)

"Севилья" - "Славия" (начало - в 20:55 мск)

"Динамо" (Загреб) - "Бенфика" (начало - в 20:55 мск)

"Айнтрахт" - "Интер" (начало - в 20:55 мск)

"Валенсия" - "Краснодар" (начало - в 23:00 мск)

"Наполи" - "Зальцбург" (начало - в 23:00 мск)

"Челси" - "Динамо" (Киев) (начало - в 23:00 мск).

Ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы (14 марта)

"Краснодар" - "Валенсия" (начало - в 20:55 мск)

"Зальцбург" - "Наполи" (начало - в 20:55 мск)

"Динамо" (Киев) - "Челси" (начало - в 20:55 мск)

"Вильярреал" - "Зенит" (начало - в 23:00 мск)

"Арсенал" - "Рнн" (начало - в 23:00 мск)

"Славия" - "Севилья" (начало - в 23:00 мск)

"Бенфика" - "Динамо" (Загреб) (начало - в 23:00 мск)

"Интер" - "Антрахт" (начало - в 23:00 мск).

Не пропустите: "Зенит" сразится с "Вильярреалом" в 1/8 финала Лиги Европы | http://soccernews.ru

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