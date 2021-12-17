Опубликовано расписание матчей сборной России в Лиге Наций
Стал известен календарь сборной России в следующем розыгрыше группового этапа Лиги Наций.
1-й тур
Албания - Россия (2 июня, 21.45 мск)
2-й тур
Израиль - Россия (6 июня, 21.45 мск)
3-й тур
Россия - Исландия (10 июня, 21.45 мск)
4-й тур
Россия - Албания (13 июня, 21.45 мск)
5-й тур
Исландия - Россия (24 сентября, 16.00 мск)
6-й тур
Россия - Израиль (27 сентября, 21.45 мск)
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