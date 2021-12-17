Опубликовано расписание матчей сборной России в Лиге Наций

Теги россияисландияизраильалбания

Опубликовано расписание матчей сборной России в Лиге Наций

Стал известен календарь сборной России в следующем розыгрыше группового этапа Лиги Наций.

1-й тур

Албания - Россия (2 июня, 21.45 мск)

2-й тур

Израиль - Россия (6 июня, 21.45 мск)

3-й тур

Россия - Исландия (10 июня, 21.45 мск)

4-й тур

Россия - Албания (13 июня, 21.45 мск)

5-й тур

Исландия - Россия (24 сентября, 16.00 мск)

6-й тур

Россия - Израиль (27 сентября, 21.45 мск)

Не пропустите: Карпин назвал цели сборной России на Лигу Наций. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ваноли высказался о своём назначении в "Спартак"

Ваноли высказался о своём назначении в "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов