Опубликовано видео, как молния попала в 16-летнего российского футболиста

Телеграм-канал Baza выложил видео, на котором виден момент удара молнии во вратаря "Знамени Труда" Ивана Заборовского.

Невероятное видео: во время тренировки в 16-летнего вратаря клуба «Знамя Труда» Ивана Заборовского попала молния. Парень выжил, но серьезно пострадал и сейчас находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Его ввели в искусственную кому. pic.twitter.com/bbVDJeZmSx — baza (@bazabazon) July 6, 2020

Напомним, что инцидент произошёл на тренировке. 16-летнего футболиста срочно госпитализировали. За его жизнь борются врачи.

Клуб "Знамя Труда" выступает в ПФЛ зоне "Запад". По итогам досрочно завершённого сезона команда финишировала на 11-м месте.

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