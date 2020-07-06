Опубликовано видео, как молния попала в 16-летнего российского футболиста

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Опубликовано видео, как молния попала в 16-летнего российского футболиста

Телеграм-канал Baza выложил видео, на котором виден момент удара молнии во вратаря "Знамени Труда" Ивана Заборовского.

Напомним, что инцидент произошёл на тренировке. 16-летнего футболиста срочно госпитализировали. За его жизнь борются врачи.

Клуб "Знамя Труда" выступает в ПФЛ зоне "Запад". По итогам досрочно завершённого сезона команда финишировала на 11-м месте.

Не пропустите: Появились новые данные о состоянии российского футболиста, в которого ударила молния. | http://soccernews.ru
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