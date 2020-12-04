Опубликовано видео, как сын Аршавина играет в футболке "Спартака"

Телеведущая Юлия Барановская выложила в сторис своего инстаграма кадры с участием своего сына Арсения.

Мальчик, чьим отцом является легенда "Зенита" Андрей Аршавин, на видео играет с теннисным мячом в футболке "Спартака".

Тот самый Арсений Аршавин, который призван разваливать «Спартак» с низов pic.twitter.com/jqkvAlJKZj — Руслан Абушкин (@abushkin2) December 4, 2020

В конце ноября стало известно о зачислении Арсения в школу "красно-белых". Его папа отреагировал на это шуткой: "Начнём разваливать "Спартак" с низов".

Аршавин выступал за "Зенит" с 2000 по 2008 год, в 2012 году, а также с 2013 по 2015 год. Всего он провёл 352 матча, забил 74 гола и сделал 99 ассистов.

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