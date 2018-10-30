Опубликовано видео катастрофы вертолёта владельца "Лестера"

В сети опубликовали видео с камеры наблюдения, которая запечатлела катастрофу вертолёта владельца "Лестера".

Трагедия унесла жизнь босса "лисов" Вишая Шривадданапрабхи, двух сотрудников его компании и двух пилотов.

Не пропустите! Волшебник в голубом вертолете: как тайский миллиардер сделал из аутсайдера Чемпионшипа чемпиона Премьер-лиги | soccernews.ru