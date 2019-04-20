Опубликовано видео с происходящим в "Кофемании" до конфликта между Паком и братьями Кокориными
Светлана Кокорина, мать Александра и Кирилла Кокориных, опубликовала видео из московского кафе "Кофемания".
Женщина решила наглядно показать, что до конфликта между её сыновьями и чиновником Денисом Паком ситуация была спокойной, то есть о "хулиганстве по предварительному сговору" не может идти речи.
Меня просили показать, что же происходило до удара. А за минуту до удара, ребята собирались уходить. Они одевались и разговаривали между собой. Настроение было хорошее, никакой агрессии они не проявляли, между собой не сговаривались и тем более не хулиганили. Если бы господин Пак не начал нервно им говорить мерзости, ничего бы не произошло. Но с его стороны был негатив и при после того как он нервно закрыл крышку ноутбука, сразу же видно как он говорит мерзкое слово матом. Это и стало началом конфликта. На хорошей аппаратуре это слово очень хорошо читается с его губ. Это точно не слово « хамло» о чем он говорил на суде
"Меня просили показать, что же происходило до удара. А за минуту до удара, ребята собирались уходить. Они одевались и разговаривали между собой. Настроение было хорошее, никакой агрессии они не проявляли, между собой не сговаривались и тем более не хулиганили. Если бы господин Пак не начал нервно им говорить мерзости, ничего бы не произошло. Но с его стороны был негатив и после того, как он нервно закрыл крышку ноутбука, сразу же видно как он говорит мерзкое слово матом. Это и стало началом конфликта. На хорошей аппаратуре это слово очень хорошо читается с его губ. Это точно не слово "хамло" о чём он говорил в суде", - написала Кокорина в инстаграме.
Напомним, что братья Кокорины, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий утром 8 октября 2018 года избили троих человек.
Они обвиняются по трём статьям УК РФ: "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство". Недавно суд продлил их арест до 25 сентября.
Не пропустите: Мамаев: "Посмотрим ли мы с Кокориным матч "Краснодар" - "Зенит"? Не показывают". | http://soccernews.ru
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