Опубликовано видео с реакцией Месси на вылет сборной Аргентины из Кубка Америки-2019

Сборная Бразилии выбила национальную команду Аргентины из Кубка Америки-2019.

"Селесао" победили со счётом 2:0 и вышли в финал турнира. А "альбиселесте" продлили свою бестрофейную серию до 26 лет.

Как на вылет своей команды отреагировал капитан аргентинцев Лионель Месси, можно увидеть в видеоролике, опубликованном в твиттере Globo Esporte.

"Messi cospe no gramado que tanto criticou"



Assista ao pós-jogo descontraído da vitória do Brasil sobre a Argentina com a galera do Falha de Cobertura ➡ https://t.co/uVFmVrt1Qt #FalhaNaSeleção pic.twitter.com/ezdK335Ygc