Опубликовано видео с реакцией Месси на вылет сборной Аргентины из Кубка Америки-2019

Теги аргентинабразилиялионель месси

Опубликовано видео с реакцией Месси на вылет сборной Аргентины из Кубка Америки-2019

Сборная Бразилии выбила национальную команду Аргентины из Кубка Америки-2019.

"Селесао" победили со счётом 2:0 и вышли в финал турнира. А "альбиселесте" продлили свою бестрофейную серию до 26 лет.

Как на вылет своей команды отреагировал капитан аргентинцев Лионель Месси, можно увидеть в видеоролике, опубликованном в твиттере Globo Esporte.

Стоит отметить, что Месси в течение карьеры не выиграл ни одного трофея с национальной сборной.

Не пропустите: "Барселона" поддержала Месси после вылета из Кубка Америки. | http://soccernews.ru
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