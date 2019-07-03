Опубликовано видео с реакцией Месси на вылет сборной Аргентины из Кубка Америки-2019
Сборная Бразилии выбила национальную команду Аргентины из Кубка Америки-2019.
"Селесао" победили со счётом 2:0 и вышли в финал турнира. А "альбиселесте" продлили свою бестрофейную серию до 26 лет.
Как на вылет своей команды отреагировал капитан аргентинцев Лионель Месси, можно увидеть в видеоролике, опубликованном в твиттере Globo Esporte.
"Messi cospe no gramado que tanto criticou"— globoesportecom (@globoesportecom) 3 июля 2019 г.
Assista ao pós-jogo descontraído da vitória do Brasil sobre a Argentina com a galera do Falha de Cobertura ➡ https://t.co/uVFmVrt1Qt #FalhaNaSeleção pic.twitter.com/ezdK335Ygc
Стоит отметить, что Месси в течение карьеры не выиграл ни одного трофея с национальной сборной.
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