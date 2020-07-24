Опубликовано видео с танцующим Карпиным на закрытой вечеринке "Ростова"

Теги ростоввалерий карпин

Опубликовано видео с танцующим Карпиным на закрытой вечеринке "Ростова"

В сети появилось видео с закрытой вечеринки "Ростова", посвящённой завершению сезона РПЛ.

Одной из центральных фигур мероприятия стал главный тренер команды Валерий Карпин, который устроил зажигательные танцы в ресторане.

Напомним, что "Ростов" финишировал на пятом месте в чемпионате и попал в еврокубки.

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