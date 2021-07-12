Опубликованы данные о посещаемости матчей Евро-2020

"РИА Новости" представили информацию о количестве зрителей на играх Евро-2020.

Напомним, что в рамах континентального первенства состоялся 51 матч в 11 европейских городах.

Суммарная посещаемость турнира составила 1 миллион 99 тысяч 688 человек.

Матчи плей-офф Евро посетили 450 тысяч 368 зрителей, группового этапа - 649 тысяч 320 зрителей.

Самая посещаемая игра - финала Чемпионата Европы на "Уэмбли" (67 тысяч 173 зрителя).

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