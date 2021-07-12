Опубликованы данные о посещаемости матчей Евро-2020

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Опубликованы данные о посещаемости матчей Евро-2020

"РИА Новости" представили информацию о количестве зрителей на играх Евро-2020.

Напомним, что в рамах континентального первенства состоялся 51 матч в 11 европейских городах. 

Суммарная посещаемость турнира составила 1 миллион 99 тысяч 688 человек.

Матчи плей-офф Евро посетили 450 тысяч 368 зрителей, группового этапа - 649 тысяч 320 зрителей.

Самая посещаемая игра - финала Чемпионата Европы на "Уэмбли" (67 тысяч 173 зрителя).

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Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
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