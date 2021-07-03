Опубликованы данные о посещаемости матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге

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Опубликованы данные о посещаемости матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге

"РИА Новости" представили информацию о количестве зрителей на играх Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Напомним, что российский город принял 7 матчей - 6 встреч группового этапа, а также четвертьфинал между Испанией и Швейцарией.

Суммарная посещаемость "Газпром Арены" составила 132 752 человека.

Самой популярной оказалась игра 1-го тура группового этапа между сборными России и Бельгии (0:3) - 26 264 зрителя.

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