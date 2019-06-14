Опубликованы фото гостевой формы "Манчестер Сити" на следующий сезон

Теги манчестер сити

Опубликованы фото гостевой формы "Манчестер Сити" на следующий сезон

Портал Footy Headlines опубликовал фотографии гостевой формы "Манчестер Сити", в которой команда будет играть в сезоне 2019/20.

Экипировка выполнена в чёрном цвете. Технический спонсор клуба - Puma.

Напомним, что в минувшем сезоне "Сити" выиграл АПЛ, Кубок Англии и Кубок Лиги. Ранее ни одной команде не удавалось подобное.

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