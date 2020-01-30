Опубликованы фото новой формы ЦСКА

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Опубликованы фото новой формы ЦСКА

Новый технический спонсор ЦСКА испанская компания Joma подготовила два комплекта формы для московской команды.

Экипировка выполнена в традиционных для армейцев цветах: домашняя - в красно-синем, гостевая - в белом с красно-синими вставками.

По итогам 19 туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: "Крепись, молодежь". ЦСКА креативно сообщил о прибытии Березуцких на сбор в Испанию. | http://soccernews.ru
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