Опубликованы фото новой формы ЦСКА

Новый технический спонсор ЦСКА испанская компания Joma подготовила два комплекта формы для московской команды.

Экипировка выполнена в традиционных для армейцев цветах: домашняя - в красно-синем, гостевая - в белом с красно-синими вставками.

По итогам 19 туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.

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