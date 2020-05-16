Опубликованы фото новой формы "Реала"

Теги реал мадрид

Опубликованы фото новой формы "Реала"

Стало известно, как будет выглядеть домашняя форма мадридского "Реала" в следующем сезоне.

Мадридская команда будет играть в традиционных белых цветах. Фишка нового комплекта - боковые розовые полосы и манжеты, украшенные чёрно-розовым принтом.

Неизменный технический спонсор "сливочных" - компания Adidas.

Не пропустите: Мбаппе, скорее всего, не перейдет в "Реал" летом. | http://soccernews.ru
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