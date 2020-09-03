Опубликованы фото новой гостевой формы сборной России

Портал Footy Headlines показал, как будет выглядеть новая выездная форма национальной сборной России.

Футболка выполнена в белом цвете с синей и красной полосами на груди и рукавах. Воротник - красный, от него по плечам уходят три полосы. Слева на груди расположен герб России, справа - логотип технического спонсора Adidas.

Презентация указанного комплекта запланирована на март 2021 года.

Ранее Adidas представил обновлённый дизайн домашней формы сборной России.

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