Опубликованы фото новой гостевой формы сборной России
Портал Footy Headlines показал, как будет выглядеть новая выездная форма национальной сборной России.
Футболка выполнена в белом цвете с синей и красной полосами на груди и рукавах. Воротник - красный, от него по плечам уходят три полосы. Слева на груди расположен герб России, справа - логотип технического спонсора Adidas.
Презентация указанного комплекта запланирована на март 2021 года.
Ранее Adidas представил обновлённый дизайн домашней формы сборной России.
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