Опубликованы фото особняка Роналду в Манчестере

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СМИ узнали, где, вероятнее всего, будет жить новичок "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

По информации The Sun, португалец владеет шикарным особняком, стоимость которого оценивается в несколько миллионов фунтов.

Там есть высокотехнологичный фитнес-комплекс с бассейном и джакузи, а также многое другое.

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