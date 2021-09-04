Опубликованы фото особняка Роналду в Манчестере

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналду

Опубликованы фото особняка Роналду в Манчестере

Фото The Sun

СМИ узнали, где, вероятнее всего, будет жить новичок "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

По информации The Sun, португалец владеет шикарным особняком, стоимость которого оценивается в несколько миллионов фунтов.

Там есть высокотехнологичный фитнес-комплекс с бассейном и джакузи, а также многое другое.

Не пропустите: Роналду заставили сидеть на карантине после прилёта в Великобританию. | http://soccernews.ru
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