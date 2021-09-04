Опубликованы фото особняка Роналду в Манчестере
Фото The Sun
СМИ узнали, где, вероятнее всего, будет жить новичок "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
По информации The Sun, португалец владеет шикарным особняком, стоимость которого оценивается в несколько миллионов фунтов.
Там есть высокотехнологичный фитнес-комплекс с бассейном и джакузи, а также многое другое.
Не пропустите: Роналду заставили сидеть на карантине после прилёта в Великобританию. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Рафинья отказал "Фенербахче"
-
"Манчестер Юнайтед" зимой вернётся в борьбу за Триппьера
-
ЦСКА предлагал "Зениту" купить Влашича: подробности
-
Стали известны детали перехода Люка Де Йонга в "Барселону"
-
"Арсенал" усилится экс-хавбеком "Краснодара"
-
Опубликованы фото особняка Роналду в Манчестере
-
Уткин поделился ожиданиями от матча Кипр - Россия
-
Игрока "Ювентуса" оштрафовали за использование нелегальных работников
-
Дуглас Сантос прокомментировал продление контракта с "Зенитом"
-
Роналду заставили сидеть на карантине после прилёта в Великобританию
-
Баринов - о роли капитана сборной России: "Я готов"
-
Бруну Алвеш продолжит карьеру в Греции
-
"Рубин" назвал лучшего игрока команды в июле и августе
-
Венгер рассказал, как "Манчестер Юнайтед" перебил предложение "Арсенала" по Роналду
-
Болгарский клуб хочет арендовать защитника ЦСКА Карпова
-
СМИ узнали, как Умтити расплакался на встрече с руководством "Барселоны"
-
"Локомотив" отреагировал на трансферный бан от РФС
-
Таккинарди раскритиковал Роналду за уход из "Ювентуса"
-
Главные новости дня: 3 сентября
-
Бабаев подтвердил, что "Зенит" делал предложение по Влашичу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18