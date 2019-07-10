Опубликованы фото третьей формы "Челси" на следующий сезон

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Опубликованы фото третьей формы "Челси" на следующий сезон

Портал Footy Headlines опубликовал фотографии третьей формы лондонского "Челси", в которой команда будет играть в сезоне 2019/20.

Экипировка выполнена в чёрном цвете с оранжевыми и белыми элементами на воротнике и рукавах. Технический спонсор клуба - Nike.

Напомним, что в минувшем сезоне "Челси" финишировал на третьем месте в АПЛ. Также "синие" выиграли Лигу Европы.

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