Опубликованы фотографии домашней формы "Манчестер Юнайтед" на следующий сезон

На ресурсе Footy Headlines опубликованы две фотографии домашней формы "Манчестер Юнайтед" на сезон 2019/2020.

Футболка выполнена в красном цвете с чёрной полоской на воротнике. Эмблема клуба - чёрно-золотого цвета. Технический спонсор - компания Adidas.

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