Опубликованы фотографии новой формы "Милана"

В интернете появились фотографии новой формы "Милана", в которой команда будет играть в сезоне 2019/2020.

Производителем экипировки является компания PUMA. Официальная презентация формы состоится весной.

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