Опубликованы кадры со съёмок фильма с Дмитрием Комбаровым

"Комсомольская правда" опубликовала видео со съемок фильма, в которых принял участие защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров.

Напомним, что это дебютная роль в кино для 32-летнего футболиста. Он сыграл роль милиционера.

Фильм под названием "Перевод с немецкого" выйдет на канале "Россия 1". Премьера ожидается в следующем году.

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