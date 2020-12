Опубликованы результаты голосования за лучшего футболиста XXI века по версии Globe Soccer Awards

ESPN сообщает, как распределились голоса при определении лучшего футболиста XXI века по версии Globe Soccer Awards.

Напомним, что этого звания удостоился нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, опередивший Лионеля Месси ("Барселона") и Мохамеда Салаха ("Ливерпуль").

Кандидатуру португальца поддержали 38% проголосовавших, аргентинца - 24%, египтянина - 23%, остальные 15% выбрали Роналдиньо, финишировавшего четвёртым.

Mohamed Salah was voted the 3rd best player of the century by the public at the Globe Soccer Awards pic.twitter.com/FCqSui3o3w