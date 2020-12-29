Опубликованы результаты голосования за лучшего футболиста XXI века по версии Globe Soccer Awards
ESPN сообщает, как распределились голоса при определении лучшего футболиста XXI века по версии Globe Soccer Awards.
Напомним, что этого звания удостоился нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, опередивший Лионеля Месси ("Барселона") и Мохамеда Салаха ("Ливерпуль").
Кандидатуру португальца поддержали 38% проголосовавших, аргентинца - 24%, египтянина - 23%, остальные 15% выбрали Роналдиньо, финишировавшего четвёртым.
Mohamed Salah was voted the 3rd best player of the century by the public at the Globe Soccer Awards pic.twitter.com/FCqSui3o3w— ESPN FC (@ESPNFC) December 28, 2020
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18