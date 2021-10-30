Опубликованы результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка английской лиги

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Опубликованы результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка английской лиги

Четвертьфиналисты Кубка английской лиги сезона 2021/22 узнали своих соперников.

"Тоттенхэм" – "Вест Хэм"

"Арсенал" – "Сандерленд"

"Брентфорд" – "Челси"

"Ливерпуль" – "Лестер"

Матчи 1/4 финала Кубка лиги состоятся на неделе, которая начинается 20 декабря.

Не пропустите: У "Вест Хэма" может смениться владелец. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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