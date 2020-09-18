Опубликованы результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка английской лиги

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Опубликованы результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка английской лиги

Участники 1/16 финала Кубка английской лиги узнали своих потенциальных соперников по следующему раунду турнира.

"Линкольн Сити" / "Ливерпуль" – "Лестер" / "Арсенал"

"Миллуолл" / "Бернли" – "Манчестер Сити" / "Борнмут"

"Вест Бромвич" / "Брентфорд" – "Фулхэм" / "Шеффилд Уэнсдей"

"Флитвуд Таун" / "Эвертон" – "Вест Хэм" / "Халл"

"Бристоль Сити" / "Астон Вилла" – "Сток Сити" / "Джиллингем"

"Лейтон Ориент" / "Тоттенхэм" – "Челси" / "Барнсли"

"Ньюпорт" / "Уотфорд" – "Моркэм" / "Ньюкасл"

"Престон" / "Брайтон" – "Лутон" / "Манчестер Юнайтед"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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