Опубликованы результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка английской лиги
Участники 1/16 финала Кубка английской лиги узнали своих потенциальных соперников по следующему раунду турнира.
"Линкольн Сити" / "Ливерпуль" – "Лестер" / "Арсенал"
"Миллуолл" / "Бернли" – "Манчестер Сити" / "Борнмут"
"Вест Бромвич" / "Брентфорд" – "Фулхэм" / "Шеффилд Уэнсдей"
"Флитвуд Таун" / "Эвертон" – "Вест Хэм" / "Халл"
"Бристоль Сити" / "Астон Вилла" – "Сток Сити" / "Джиллингем"
"Лейтон Ориент" / "Тоттенхэм" – "Челси" / "Барнсли"
"Ньюпорт" / "Уотфорд" – "Моркэм" / "Ньюкасл"
"Престон" / "Брайтон" – "Лутон" / "Манчестер Юнайтед"
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18