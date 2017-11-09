Опыт против амбиций: в первом матче раунда плей-офф Северная Ирландия принимает Швейцарию

Северная Ирландия – Швейцария

Стадион: "Уиндзор Парк" (Белфаст, Северная Ирландия)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

В первом стыковом матче плей-офф раунда европейского отбора к ЧМ-2018 амбициозная сборная Северной Ирландии примет опытного международного бойца сборную Швейцарии. Последний раз "Зелено-белая армия" ездила на Мундиаль более 30 лет назад. Что касается швейцарцев, то они принимали участие на трех последних чемпионатах мира.

Во время отборочной кампании сборная Северной Ирландии выступала в группе С и провела турнир отменно. В этом успехе стоит отметить, прежде всего, работу главного тренера. В прошлом году Майкл О’Нил выводил команду на Евро-2016, где "Зелено-белая армия" выступила достойно. Теперь ирландцы находятся в шаге от поездки на чемпионат мира.

В отборочной группе Северная Ирландия без проблем завоевала второе место, хотя в конкурентах были Чехия и Норвегия. В данной ситуации речь о первой позиции не шла, потому как в группе присутствовала сборная Германии. Именно немцам коллектив О’Нила дважды проиграл, также было поражение от норвежцев в последнем туре (0:1), которое ни на что не повлияло. Зато на счету сборной Северной Ирландии шесть побед, четыре из которых домашние без пропущенных мячей.

Швейцария может чувствовать себя одним из самых больших неудачников квалификации к ЧМ-2018 – подумать только, подопечные Владимира Петковича выиграли девять поединков подряд, оступились в последнем туре, проиграв в Португалии (0:2), и теперь вынуждены играть в плей-офф, хотя имеют за плечами показатель в 27 набранных очков. С другой стороны, отборочная группа у Швейцарии была простая (Венгрия, Фареры, Латвия, Андорра), посему не стоит удивляться такому исходу. В Белфасте швейцарцам предстоит решить проблему в центре защиты, потому как не сыграет Йоан Джуру. К слову, история еще не знала случая, чтобы команда, набравшая 27 пунктов в отборе, не сумела квалифицироваться в финальный этап крупного турнира.

Отметим, что сборная Швейцарии однажды проходила сито стыковых матчей. В борьбе за путевку на ЧМ-2006 швейцарцы по сумме двух матчей одолели команду Турции.

Интересные факты противостояния Северной Ирландии и Швейцарии:

Сборная Швейцарии в 10 матчах группового раунда отпраздновала 9 побед

Сборная Северной Ирландии в отборе провела семь "сухих" матчей из десяти

Сборная Швейцарии набрала на 8 очков больше, нежели "островитяне"

Сборная Северной Ирландии впервые сыграет в стыковых матчах к ЧМ

Ориентировочные составы на игру:

Северная Ирландия: Макговерн – К.Маклафлин, Маколи, Д.Эванс, Брант, К.Эванс, Дэвис, Мадженнис, Норвуд, Даллас, Вашингтон.

Швейцария: Зоммер – Лихтштайнер, Шер, Аканджи, Родригес, Джака, Фройлер, Джемаили, Шакири, Мехмеди, Сеферович.

Прогноз на матч Северная Ирландия – Швейцария:

Шансы команд в этом матче абсолютно равны. Более высокий класс игроков сборной Швейцарии, североирландцы с лихвой могут компенсировать с помощью родных стен – в течение четырех предыдущих лет в официальных матчах в Белфасте побеждала только Германия, а до уровня чемпиона мира швейцарцы сильно не дотягивают. Обе команды будут играть осторожно, цена ошибки очень велика. Поэтому ничейный исход в этом поединке наиболее вероятен.

Однако букмекеры фаворитом матча считают Швейцарию. Средние же показатели выглядят так: победа гостей – коэффициент 2.29, победа хозяев – коэффициент 3.80. Ничейный исход оценивается в 3.05 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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