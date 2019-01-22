Опытный спасатель сделал ужасный прогноз о судьбе пропавшего Салы

Джон Фитцджеральд, офицер авиационного поиска Нормандских островов, считает, что новичок "Кардифф Сити" аргентинский нападающий Эмилиано Сала погиб во время крушения самолета, в котором он летел вдвоем вместе с пилотом.

"Сомневаюсь, что они еще живы", - приводит слова Фитцджеральда Get French Football News.

В понедельник вечером Сала отправился в расположение "Кардиффа" в Уэльсе на маленьком частном самолете. За час до прибытия самолет пропал с экранов радаров. Позже выяснилось, что пилот просил об экстренной посадке на острове Гернси в проливе Ла-Манш.

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