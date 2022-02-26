Ордец определился с будущим в московском "Динамо" на фоне событий в Украине

Фото твиттер "Динамо"

Украинский защитник московского "Динамо" Иван Ордец не планирует покидать клуб.

По информации Sport24, 29-летний футболист попросил предоставить ему паузу из-за происходящего в Украине.

Однако стороны не намерены расторгать контракт, рассчитанный до июня 2024 года.

Ордец выступает за "Динамо" с 2019 года, в его активе 67 матчей и 5 забитых голов.

С четверга Россия проводит военную спецоперацию по защите Донбасса, которую западные страны осуждают.

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