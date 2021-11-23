Ордец продлил контракт с "Динамо"
Фото сайт "Динамо"
Московское "Динамо" на своём официальном сайте объявило о заключении нового соглашения с центральным защитником Иваном Ордецом.
29-летний футболист продлил контракт с клубом до июня 2024 года с опцией пролонгации ещё на один сезон.
Предыдущий договор между украинцем и "бело-голубыми" истекал следующим летом.
Ордец выступает за "Динамо" с 2019 года, сыграл 64 матча и забил 5 голов.
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