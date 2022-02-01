Ордец сделал прогноз на возможный матч Россия - Украина
Фото твиттер "Динамо"
Украинский защитник московского "Динамо" Иван Ордец признался, что считает сборную Украины сильнее, чем России.
"Думаю, сейчас Украина обыграла бы Россию. Да и не только сейчас - год назад бы тоже победила. Потому что есть система и стиль. Не могу говорить про Петракова, но Шевченко на первой тренировке нам сказал: "У меня вы не будете много бегать. Но будете много думать". То есть вариант "бей-беги" исключили сразу: всё через пас и открывания.
У Шевченко очень сильный штаб - мы каждую тренировку и игру выстраивали систему. Это привело к тому, что в некоторых матчах могло не быть результата, но игровой рисунок был всегда. Именно это отличало Украину от сборной России. Но сейчас у России тоже очень хороший тренер. Думаю, всё наладится.
Хотел бы я, чтобы команды сыграли друг с другом? Скорее да, чем нет. Мне кажется, это бы привело к чему-то хорошему. Возможно, для начала стоит провести товарищеский матч на сборах. Но хотелось бы, конечно, чтобы команды сыграли на чемпионате мира", - сказал Ордец.
Напомним, что ФИФА и УЕФА разводят сборные России и Украины из-за конфликта между странами.
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