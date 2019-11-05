Ордец, Влашич и Дзюба - в символической сборной 15-го тура РПЛ по версии InStat

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Ордец, Влашич и Дзюба - в символической сборной 15-го тура РПЛ по версии InStat

Опубликована символическая сборная 15-го тура российской Премьер-лиги по версии InStat.

Вратарь: Юрий Дюпин ("Рубин"); 

Защитники: Дуглас Сантос ("Зенит"), Иван Ордец ("Динамо"), Урош Спайич ("Краснодар"), Денис Кулаков ("Урал");

Полузащитники: Александр Ерохин ("Зенит"), Антон Швец ("Ахмат"), Никола Влашич (ЦСКА), Алексей Миранчук ("Локомотив");

Нападающие: Артём Дзюба ("Зенит"), Владимир Обухов ("Тамбов").

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