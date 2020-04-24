Орье близок к переходу в "Милан"
Правый защитник лондонского "Тоттенхэма" Серж Орье грядущим летом, вероятно, отправится в "Милан".
По информации Calciomercato, "россонери" хотят купить ивуарийского фулбека, а у "шпор" есть желание его продать.
Теперь осталось получить согласие самого футболиста, которому в условиях кризиса при переходе придётся пойти на понижение зарплаты.
Рыночная стоимость 27-летнего Орье оценивается в 16 миллионов евро.
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