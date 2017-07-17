Орье близок к переходу в "МЮ"

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Орье близок к переходу в "МЮ""Манчестер Юнайте" остается фаворитом в гонке за защитником ПСЖ Сержом Орье, на которого также претендуют итальянские гранды.

24-летний ивуариец может обойтись "МЮ" в 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне защитник сыграл в 22-х матчах Лиги 1, записав на свой счет четыре голевые передачи. 

Читайте: Орье, Крыховяк, Дракслер и Бен Арфа пропустят американское турне ПСЖ | http://soccernews.ru

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