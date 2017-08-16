Орье близок к переходу в "Тоттенхэм"

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Орье близок к переходу в "Тоттенхэм"

Ивуарийский защитник ПСЖ Серж Орье близок к переходу в "Тоттенхэм", сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, клубы обо всем договорились. Сумма трансфера составит 25 миллионов евро.

Впрочем, помешать трансферу могут проблемы с законом и Орье. Ранее его не пустили в Великобританию из-за двухмесячного условного заключения за нападение на полицейского.

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