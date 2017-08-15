Орье договорился с тремя клубами об условиях личного контракта

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Орье договорился с тремя клубами об условиях личного контракта

Защитник ПСЖ Серж Орье намерен до закрытия летнего трансферного окна сменить клубную прописку.

Как сообщает L’Equipe, 24-летний ивуариец уже договорился об условиях личного контракта с "Тоттенхэмом", "Ювентусом" и "Интером".

Ранее стало известно, что ПСЖ готов продать Орье за 25-30 миллионов евро.

Не пропустите: "Тоттенхэм" сделал предложение по защитнику "Валенсии". | http://soccernews.ru

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