Орье, Эдегор и Кейн - в символической сборной недели в Лиге Европы
УЕФА представил собственную версию команды недели по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.
Вратарь: Руй Силва ("Гранада");
Защитники: Серж Орье ("Тоттенхэм"), Габриэл ("Арсенал"), Рауль Альбиоль ("Вильярреал"), Николас Тальяфико ("Аякс");
Полузащитники: Райан Гравенберх ("Аякс"), Лоренцо Пеллегрини ("Рома"), Мартин Эдегор ("Арсенал");
Нападающие: Роберто Сольдадо ("Гранада"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Душан Тадич ("Аякс").
Встречаем Команду недели в #ЛигаЕвропы!— УЕФА (@UEFAcom_ru) March 12, 2021
Наибольшее представительство у "Аякса" - три футболиста!
Кого не хватает? pic.twitter.com/RleF2keEbb
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