Орье, Эдегор и Кейн - в символической сборной недели в Лиге Европы

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Орье, Эдегор и Кейн - в символической сборной недели в Лиге Европы

УЕФА представил собственную версию команды недели по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.

Вратарь: Руй Силва ("Гранада");

Защитники: Серж Орье ("Тоттенхэм"), Габриэл ("Арсенал"), Рауль Альбиоль ("Вильярреал"), Николас Тальяфико ("Аякс");

Полузащитники: Райан Гравенберх ("Аякс"), Лоренцо Пеллегрини ("Рома"), Мартин Эдегор ("Арсенал");

Нападающие: Роберто Сольдадо ("Гранада"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Душан Тадич ("Аякс").

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