Орье хочет покинуть ПСЖ

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Орье хочет покинуть ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери подтвердил возможный скорый уход из клуба ивуарийского защитника Сержа Орье.

"Я разговаривал с Орье и сказал ему, что хочу видеть его в команде в следующем сезоне. Он сказал, что намерен уйти из клуба, но хочет пока продолжить предсезонную подготовку с командой. Поэтому мы подписали Дани Алвеса" - цитирует Эмери Goal.com.

Стоит отметить, что СМИ активно сватают Орье в "Манчестер Юнайтед".

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