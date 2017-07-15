Орье, Крыховяк, Дракслер и Бен Арфа пропустят американское турне ПСЖ

ПСЖ на своём официальном сайте опубликовал список игроков, которые отправились с командой в турне по США.

Вне заявки парижан оказались четыре футболисты - Серж Орье, Гжегож Крыховяк, Юлиан Дракслер и Хатем Бен Арфа. И если немец получил отдых после участия в Кубке Конфедераций, то остальные игроки банально не входят в планы тренерского штаба французского гранда.

Стоит отметить, что ПСЖ начнёт готовиться к новому сезону в Майами. В США подопечные Унаи Эмери проведут контрольные матчи с "Ромой", "Тоттенхэмом" и "Ювентусом".

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