Орье, Крыховяк, Дракслер и Бен Арфа пропустят американское турне ПСЖ
ПСЖ на своём официальном сайте опубликовал список игроков, которые отправились с командой в турне по США.
Вне заявки парижан оказались четыре футболисты - Серж Орье, Гжегож Крыховяк, Юлиан Дракслер и Хатем Бен Арфа. И если немец получил отдых после участия в Кубке Конфедераций, то остальные игроки банально не входят в планы тренерского штаба французского гранда.
Стоит отметить, что ПСЖ начнёт готовиться к новому сезону в Майами. В США подопечные Унаи Эмери проведут контрольные матчи с "Ромой", "Тоттенхэмом" и "Ювентусом".
Не пропустите: "Барселона" готовит новое предложение по Верратти. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Неймар назвал имена игроков, за которыми он любит наблюдать
-
"Лос-Анджелес" - "Манчестер Юнайтед" - 2:5 (обзор)
-
"Манчестер Юнайтед" начал подготовку к сезону с разгромной победы
-
"Рома" хочет приобрести Де Шильо
-
Бонуччи зовет Морату в "Милан"
-
Форвард "СКА-Хабаровск" едва не поразил ворота "Зенита" ударом рабоной
-
"СКА-Хабаровск" - "Зенит" - 0:2 (обзор)
-
Линекер: "Уокер не виноват, что за него заплатили 57 миллионов, но эта сумма может давить психологически"
-
Удачный дебют Манчини: "Зенит" на выезде обыгрывает "СКА-Хабаровск"
-
"Ливерпуль" продлит соглашение с Эмре Джаном
-
"Манчестер Сити" нацелился на Данило
-
Венгер: "Думаю, в предстоящем сезоне Уилшер будет в "Арсенале"
-
Филиппо Индзаги: "Билья и Бонуччи - элитные трансферы"
-
Руни: "Лукаку должен обладать достаточной силой, чтобы не спасовать"
-
Джуд Сиссе - новая девушка Мхитаряна
-
"Бавария" не отпустила Санчеша в аренду в "Милан"
-
Наингголан опровергает информацию о продлении контракта с "Ромой"
-
"Барселона" собирается предложить за Паулиньо 30 миллионов евро
-
"Лос-Анджелес Гэлакси" предлагает Ибрагимовичу зарплату 6,7 миллиона евро в год
-
Эменало: "Несмотря на юный возраст, Бакайоко уже имеет богатый опыт"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Монако
|38
|95
|2
|ПСЖ
|38
|87
|3
|Ницца
|38
|78
|4
|Олимпик Лион
|38
|67
|5
|Олимпик Марсель
|38
|62
|6
|Бордо
|38
|59
|7
|Нант
|38
|51
|8
|Сент-Этьен
|38
|50
|9
|Ренн
|38
|50
|10
|Генгам
|38
|50
|11
|Лилль
|38
|46
|12
|Анжер
|38
|46
|13
|Тулуза
|38
|44
|14
|Метц
|38
|43
|15
|Монпелье
|38
|39
|16
|Дижон
|38
|37
|17
|ФК Кан
|38
|37
|18
|Лорьян
|38
|36
|19
|Нанси
|38
|35
|20
|Бастия
|38
|34