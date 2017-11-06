Орье: "Летом вел переговоры с "Барселоной"

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Орье: "Летом вел переговоры с "Барселоной"Защитник лондонского "Тоттенхэма" Серж Орье рассказал о своем несостоявшемся переходе в каталонскую "Барселону".

"Я вел переговоры с "Барсой", все шло хорошо, а затем что-то пошло не так из-за моей репутации. В клубе были не уверены во мне - смогу ли я измениться, перебравшись в Испанию. Возможен ли этот трансфер в будущем? Посмотрим", - цитирует 24-летнего бека "шпор" FootMercato.

Напомним, вчера "Тоттенхэм" обыграл "Кристал Пэлас". | soccernews.ru

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