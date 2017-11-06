Орье: "Летом вел переговоры с "Барселоной"
Защитник лондонского "Тоттенхэма" Серж Орье рассказал о своем несостоявшемся переходе в каталонскую "Барселону".
"Я вел переговоры с "Барсой", все шло хорошо, а затем что-то пошло не так из-за моей репутации. В клубе были не уверены во мне - смогу ли я измениться, перебравшись в Испанию. Возможен ли этот трансфер в будущем? Посмотрим", - цитирует 24-летнего бека "шпор" FootMercato.
Напомним, вчера "Тоттенхэм" обыграл "Кристал Пэлас". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|11
|31
|2
|Валенсия
|11
|27
|3
|Реал Мадрид
|11
|23
|4
|Атлетико Мадрид
|11
|23
|5
|Вильярреал
|11
|20
|6
|Севилья
|11
|19
|7
|Реал Сосьедад
|11
|17
|8
|Бетис
|11
|17
|9
|Леганес
|11
|17
|10
|Жирона
|11
|15
|11
|Сельта Виго
|11
|14
|12
|Хетафе
|11
|13
|13
|Эспаньол
|11
|13
|14
|Леванте
|11
|12
|15
|Атлетик Бильбао
|11
|11
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|11
|11
|17
|Эйбар
|11
|8
|18
|Алавес
|11
|6
|19
|Лас Пальмас
|11
|6
|20
|Малага
|11
|4