Орье: "Летом вел переговоры с "Барселоной"

Защитник лондонского "Тоттенхэма" Серж Орье рассказал о своем несостоявшемся переходе в каталонскую "Барселону".

" Я вел переговоры с "Барсой", все шло хорошо, а затем что-то пошло не так из-за моей репутации. В клубе были не уверены во мне - смогу ли я измениться, перебравшись в Испанию. Возможен ли этот трансфер в будущем? Посмотрим ", - цитирует 24-летнего бека "шпор" FootMercato.

Напомним, вчера "Тоттенхэм" обыграл "Кристал Пэлас". | soccernews.ru