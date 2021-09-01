Орье может перейти в "Спартак"

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Орье может перейти в "Спартак"

Фото: инстаграм Сержа Орье/Автор неизвестен

Московский "Спартак" проявляет интерес к ивуарийскому защитнику Сержу Орье, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, российский клуб рассматривает вариант с подписанием игрока до конца трансферного окна, которое в России закрывается 7 сентября. Орье расторг контракт с "Тоттенхэмом", поэтому теперь является свободным агентом. Игроком также интересуются "Уотфорд", "Бетис" и "Дженоа".

28-летний Орье выступал за "Тоттенхэм" с 2017 года, провел за клуб 110 матчей, забил восемь голов и отдал 17 результативных передач. Ранее играл за "Ланс", "Тулузу" и ПСЖ. За сборную Кот-д'Ивуара сыграл 69 матчей и забил 3 гола. Двкуратный чемпион Франции, трехкратный обладатель Кубка Франции, трехкратный обладатель Кубка французской лиги, трехкратный обладатель Суперкубка Франции.

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